‘Insieme per il Futuro’, ha ricevuto persino la ‘benedizione’ di Kiev, Kuleba: “Di Maio, un uomo di integrità”

Come è ormai noto, stamane, aprendo la seduta del Parlamento, il presidente della Camera, Roberto Fico ha ufficializzato la nascita di ‘Insieme per il Futuro’, il nuovo Gruppo creato da Luigi Di Maio, che consta di ben 51 deputati e ‘diversi’ senatori soltanto che, a sancire l’esistenza ‘fisica’ di un partito od un movimento, a Palazzo Madama urge avere un logo, un simbolo presentato alle ultime politiche, motivo per cui a seguito di un accordo con Di Maio, Bruno Tabacci ha acconsentito l’utilizzo del simbolo di Centro democratico.

‘Insieme per il Futuro’, ha ricevuto persino la ‘benedizione’ di Kiev, il ministro Kuleba: “Di Maio, un uomo di integrità”

La notizia della scissione di Maio dal M5s, e la nascita di ‘Insieme per il Futuro’, ha travalicato i confini nazionali, arrivando persino in Ucraina dove, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba (nella foto), attraverso Twitter ha commentato: “Sono grato a Luigi Di Maio per essere un uomo di integrità. L’Italia ha scelto il lato giusto della storia: sostenere l’Ucraina è l’unico modo per avvicinare la pace in Europa“.

Anche perché, ha proseguito il ministro, “Negare il sostegno all’Ucraina incoraggerebbe la Russia a continuare la guerra e ad allargarla oltre i confini dell’Ucraina“.

‘Insieme per il Futuro’, il ministro ucraino Kuleba: “Di Maio è un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa”

Dunque, ha poi aggiunto ancora il consigliere del presidente ucraino, “Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di Maio – un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa. La politica italiana è una questione solo italiana. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene“.

