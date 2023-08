Insinna, futuro a La7?

Finita la sua storia a L’Eredità, che passerà a Pino Insegno, per Flavio Insinna è tempo di nuovi progetti. Da venerdì 25 agosto, in prima serata su Rai1, sarà alla guida di Techeteche Show mentre si parla di un suo futuro a La7.

“Sarò come gli addetti alle porte girevoli dei grandi alberghi. Con frac, cilindro e bastone dirò al pubblico: ‘Venghino, signori, nel padiglione delle meraviglie!’ e lo guiderò nei vari saloni. Sarà un giro pieno di sorprese perché anche chi, come me, è amante della televisione non può ricordarsi di tutto o avere visto tutto di questi tre giganti“ ha detto Insinna sui primi speciali di Techeteche Show che vedranno come protagonisti Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Fiorello.

“Abbiamo già pronta una puntata su Lucio Battisti, ma non sappiamo quando andrà in onda, e mi piacerebbe realizzarne altre due su altrettanti giganti come Gigi Proietti e Raffaella Carrà. Vedremo“.

Il conduttore non ha escluso un approdo a La7 come nuovo conduttore di Lingo: “Posso dirle solo che il futuro è ancora tutto da scrivere“.