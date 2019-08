Instagram Down, nuovi problemi per il social network oggi 4 agosto 2019

Instagram non funziona, ci risiamo. Dopo i problemi di connessione registrati pochi giorni fa, anche oggi, domenica 4 agosto, il social network di proprietà di Facebook risulta malfunzionante.

Da diversi minuti Instagram risulta down in tutto il mondo, Italia compresa. Provando ad accedere alla versione desktop del servizio di fotografia ci si ritrova davanti ad un errore che ne impedisce la fruizione: “Oops, an error occurred”. Il crash di oggi è stato segnalato anche dal sito web DownDetector.com che già da diversi minuti riporta numerosi report di utenti che non riescono a caricare foto e Storie all’interno dell’app per smartphone Android e iOS.

Instagram Down: problemi ed errori per l’app di fotografia

Instagram sta riscontrando gravi problemi di stabilità oggi, 4 agosto 2019. Su Twitter l’hashtag #InstagramDown è subito entrato nelle tendenze italiane del social network con numerosi tweet di utenti infuriati contro la piattaforma gestita dal team capitanato da Mark Zuckerberg.

Problemi non solo per Instagram oggi, nel pomeriggio di domenica 4 agosto, infatti, il down non ha colpito solo la piattaforma di mobile photography ma anche il social network Facebook. Nel pomeriggio la piattaforma di Menlo Park ha subito gravi rallentamenti che hanno impedito a numeri utenti italiani di scorrere il News Feed e postare nuovi contenuti all’interno di Facebook. Il blackout odierno non è ancora stato risolto al 100%, anche in questi minuti i problemi a Facebook e Instagram sono frequenti, così come testimoniano i tanti messaggi sotto gli hashtag #FacebookDown e #InstagramDown su Twitter.