Instagram e Facebook Down, nuovi problemi per i social network: impossibile caricare il feed

Instagram e Facebook non funzionano. Poco dopo le ore 15 di oggi, giovedì 28 novembre 2019, le due piattaforme social di proprietà di Mark Zuckerberg hanno smesso di funzionare. Da diversi minuti, infatti, numerosi utenti italiani manifestano problemi che impediscono di caricare il feed dei social network.

Nel dettaglio sembrerebbe che su Instagram non si riesce a caricare e condividere foto e Storie. Già da qualche ora il social network di mobile photography è offline, situazione analoga per Facebook che sta riportando gravi problemi di connessione.

Facebook is having issues since 9:17 AM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if it's down for you as well #Facebookdown — Downdetector (@downdetector) November 28, 2019

Ad evidenziare i problemi alle due piattaforme del colosso di Menlo Park anche il servizio DownDetector che in questi minuti sta ricevendo decine di segnalazioni da parte degli utenti. Il crash delle due piattaforme è stato evidenziato anche da Twitter dove gli hashtag #InstagramDown e #FacebookDown sono stati utilizzati da centinaia di ragazzi per sottolineare il malfunzionamento delle due app.

Instagram is having issues since 9:13 AM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if it's down for you as well #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) November 28, 2019

Facebook e Instagram non funzionano: problemi anche per Messenger

Anche su smartphone i problemi sembrano interessare sia le app per smartphone Android che iOS. In particolare su mobile è stato evidenziato un crash anche per l’applicazione di messaggistica Facebook Messenger che da diversi minuti sta impendendo a molti utenti di scambiarsi messaggi di testo, foto e qualsiasi altra tipologia di contenuto multimediale.