Instagram, ecco il trucco dello sticker Sound On nelle Storie

È uno degli sticker più popolari su Instagram e ora è stata rivelata una funzione nascosta nel famoso “Sound On“. L’adesivo è stato disponibile su Stories per anni e viene utilizzato per indicare agli spettatori che un video ha un suono.

La maggior parte degli utenti vede semplicemente lo sicker come promemoria per aumentare manualmente il volume sul proprio smartphone. Tuttavia, alcuni hanno scoperto che toccando lo sticker in realtà si attiva il suono per te.

Sound On, ecco come funziona il trucco dello sticker nelle Instagram Stories

L’ utente di Twitter Hannah Louise ha pubblicato le sue scoperte: “Hai appena scoperto che se qualcuno mette questo adesivo sulla sua storia, puoi effettivamente cliccarci sopra e si accende il suono? Letteralmente chi lo sapeva? Per tutto questo tempo ho usato i pulsanti del volume come una specie di idiota?”

Diversi utenti hanno risposto, con molti increduli riguardo alle rivelazioni. Un utente ha risposto: “Lo so solo dopo aver fatto l’errore di toccarlo con le mie dita di salsiccia un anno fa.”

Instagram Stories, ecco come inserire lo sticker nella tua Story

Instagram ha una serie di sticker divertenti che puoi aggiungere alle tue storie. Dopo aver scelto la foto o il video che desideri condividere sulla tua Storia, tocca l’icona quadrata dello Smiley nella parte superiore destra dello schermo.

Da lì puoi scegliere tra vari adesivi, tra cui l’adesivo Sound On, un adesivo Donazione, un adesivo hashtag o un adesivo Meteo.