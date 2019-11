Instagram elimina i followers poco attivi tramite algoritmo: ecco cosa succede, quando e perchè

Le trasformazioni su Instagram non smettono di susseguirsi e, nei fatti, di far discutere ed anche arrabbiare alcuni. Cosa sta succedendo adesso? Ecco l’ultima novità nel social network.

Instagram eliminerà migliaia di follower per alcuni determinati utenti. Il noto social network Instagram ha comunicato un procedimento tramite il quale si arriverà ad eliminare, tramite un algoritmo, migliaia di follower per alcuni particolari profilo. Ma in che cosa consiste tutto questo? Ecco una specifica, ed i dettagli.

Instagram elimina i followers di alcuni utenti tramite algoritmo: ecco cosa succede, quando e perchè

Potrebbe succedere, nel giro di qualche settimana che alcuni clienti noteranno un calo di follower sul profilo Instagram. Questo perchè la compagnia che gestisce la piattaforma web ha intenzione di risistemare (clean, pulire, è il termine scelto dagli analisti) il profilo da tutti gli utenti con cui non avete interazioni.

Si tratta di un nuovo passo del noto social. Da qualche mese fa il gigante guidato da Mark Zuckerberg ha scelto di eliminare il numero di like, poi riapparsi solo per alcuni utenti. Ora la scelta ulteriore: quella di eliminare anche i profili con cui non abbiamo interazioni. Ecco tutti gli elementi da sapere.

Instagram cancellerà dunque i contatti con cui non realizziamo alcun tipo di interazione: i follower con cui non interagiamo, o poco attivi saranno eliminati. Peccato che per molti il vero interesse è come aumentare i follower, senza pagare.

Del resto da qualche tempo la piattaforma ha inserito la funzione liste per suddividere i follower.

Questa consente agli utenti di decidere con chi condividere le propria stories (amici stretti) o i video su IGTV. La lista è già pre-selezionata dalla piattaforma, grazie ad un algoritmo è infatti capace di vedere i profili con cui si hanno più interazioni.

La funzione si può trovarla in “account“, sotto la voce “amici stretti“. All’interno di questa sezione troverete due altre sezioni, la prima chiamata “la tua lista”, ovvero la lista che avete creato voi. La seconda si chiama “suggerimenti“, ovvero gli utenti con cui, secondo la piattaforma, avete più rapporti.