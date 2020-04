Instagram, Emily Ratajkowski in quarantena brinda allo specchio da sola (Video)

Emily Ratajkowski non smette di stupire ed in questi giorni di quarantena per via dell’emergenza Coronavirus sta dilettando i follower del suo profilo Instagram con foto e video. Dopo il grande successo come modella e influencer (il suo profilo IG conta oltre 25 milioni di follower) la bella ragazza ha deciso di stupire i fan con un simpatico filmato condiviso sui social network.

La showgirl, chiusa in casa per la pandemia da Covid-19, infatti, ha deciso di immortalarsi di fronte allo specchio di casa brindando con sé stessa. Un video divertente che la donna ha voluto accompagnare lanciando un messaggio importante per tutti: “🥂#stayhome (stai a casa)”.

Inutile evidenziare che il post ha fatto boom di mi piace e commenti, nel momento in cui scriviamo sono oltre 2,8 milioni le visualizzazioni ottenute dal video ed oltre 600mila i like ottenuti. Diverse le reazioni dei seguaci di Emily Ratajkowski nei commenti, tra cuori ed emoji che lanciano baci troviamo messaggi di fan che ringraziano la modella per l’invito a restare a casa: “Salute, e sì resta a casa” o ancora “Cheers piccola”.