Instagram, guardare le storie di nascosto: ecco come fare

Guardare storie Instagram senza farsi ‘scoprire’, o meglio, senza che l’altra persona se ne accorga, è possibile? La risposta è sì. A molti sarà capitato di porsi questa domanda, magari per la curiosità che in molti casi supera la voglia di non farsi scoprire interessati. I casi possono essere molteplici: ex fidanzati, una persona che ci piace a cui però non vogliamo palesare il nostro interesse e molti altri contesti.

Insomma, ci possono essere diversi motivi per evitare di comparire tra le persone che hanno visto le storie di un profilo Instagram. Perché come noto, una volta che si è guardata una storia, l’altra persona potrà accorgersene semplicemente scorrendo la sezione apposita che mostra il numero di visitatori e i nomi o nickname. Scopriamo quindi alcuni metodi per evitare che ciò avvenga.

Instagram in modo anonimo, come fare

Prima di passare in rassegna i metodi con cui è possibile evitare di essere scoperti a guardare storie Instagram è bene ricordare che a livello etico questo comportamento può essere considerato scorretto, quindi prima di avventurarvi in questa pratica pensateci bene. Primo modo per guardare una storia Instagram in modo anonimo: utilizzare l’app Story Saver.

Questa semplice applicazione, scaricabile su Android, permette di guardare storie altri in modo anonimo e può anche salvarle, a patto che si acceda con i dati del nostro profilo privato. Applicazione simile esiste anche per iOS: Story Reposter. La funzionalità è pressoché identica, basta digitare il nome della persona di cui vogliamo vedere la storia e il gioco è fatto.

Esiste anche un altro metodo attraverso il PC: StoriesIG. Basta andare su questo sito, scrivere l’username che ci interessa e vedere le storie in incognito, anche in questo caso sarà possibile scaricare le storie senza che l’altra persona se ne accorga.