Instagram Guide: che cos’è e come funziona, la novità che permette di scrivere post come sul blog

Instagram Guide: che cos’è e come funziona, la novità che permette di...

Il nuovo aggiornamento di Instagram aggiunge la funzione “Guide” che consente agli utenti di scrivere “post sul blog” per la prima volta in assoluto. Le nuove guide di Instagram sembrano articoli di blog e includono foto, video e testo.

Quando Instagram è stato lanciato per la prima volta, l’app si è concentrata principalmente sulle foto. Negli ultimi anni, il video è diventato una parte enorme di Instagram, fino allaa creazione di IGTV, un’area dedicata alle clip.

Ora Instagram sta facendo un ulteriore passo avanti con Guide, aggiungendo testo lungo nella sua offerta.

Guide di Instagram: come ottenerla, ultimo aggiornamento, come utilizzare la nuova funzione, cosa si può fare, quando è disponibile

Le guide vengono visualizzate come una sezione separata sul tuo profilo, ma possono essere ricollegate a post e storie normali. “Vogliamo che Instagram sia un luogo in cui puoi facilmente trovare informazioni affidabili e ispirazione dai tuoi account preferiti“, è stato annunciato dal social network. “Ecco perché stiamo introducendo Guide, un modo per scoprire più facilmente consigli, suggerimenti e altri contenuti dei tuoi creatori, personaggi pubblici, organizzazioni ed editori preferiti su Instagram.”

Le prime guide sul sito sembrano riguardare il benessere, incluso il potenziamento della salute mentale o l’apprendimento di nuovi esercizi.

Come trovare le guide di Instagram, come funzionano

Non tutti possono ancora creare le nuove guide Instagram. In effetti, la funzione è disponibile solo per alcuni utenti “partner” selezionati scelti da Instagram.

Ma è inevitabile che le Guide vengano implementate da più utenti nel tempo. La buona notizia è che chiunque può visualizzare queste guide di Instagram.

Innanzitutto, assicurati di aver aggiornato la tua app Instagram all’ultima versione. Quindi vai a un profilo che contiene Guide; ecco un elenco di alcuni dei primi utenti:

@afspnational

@heads_together

@vitaalere

@klicksafe

@headspace_aus

@deepikapadukone

@sudahdong

@eenfance