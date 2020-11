Instagram, l’aggiornamento non piace agli utenti: minacciano di cancellare l’app

Gli utenti di Instagram sono furiosi dopo che l’app ha implementato un’importante aggiornamento in tutto il mondo la scorsa settimana. I cambi riguardano la schermata principale per la prima volta da anni, aggiungendo nuove schede per lo shopping e la funzione video in stile TikTok di Instagram, Reels.

Aggiornamento Instagram con Shop e Reels in schermata principale, gli utenti non sono contenti

Ma nonostante l’alterazione che rappresenta un adeguamento relativamente minore al layout dell’app per la condivisione di foto, i fan non sono contenti. Un mucchio di fan arrabbiati si è rivolto ai social media durante il fine settimana per far saltare l’aggiornamento, che hanno descritto come “brutto” e “fastidioso”.

“Questo aggiornamento di Instagram è così brutto. Chi in realtà fa acquisti su Instagram?”, commentava un utente di Twitter. Tantissime persone hanno contattato Facebook, che possiede Instagram, per chiedere di annullare le modifiche, con alcune minacce di eliminare i propri account per via dell’aggiornamento.

Il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato l’importante riprogettazione in un post sul blog sul sito web dell’azienda la scorsa settimana. In esso, ha spiegato che le nuove schede Shop e Reels offrono agli utenti un accesso più rapido a due delle funzionalità più recenti di Instagram.

“Non prendiamo questi cambiamenti alla legger: non abbiamo aggiornato la schermata iniziale di Instagram in grande stile per un bel po'”, ha scritto Mosseri. “Ma il modo in cui le persone creano e apprezzano la cultura è cambiato e il rischio più grande per Instagram non è che cambiamo troppo velocemente, ma che non cambiamo e diventiamo irrilevanti”.

Ha aggiunto: “Siamo entusiasti del nuovo design e crediamo che dia all’applicazione un aggiornamento tanto necessario, rimanendo fedele al nostro valore fondamentale della semplicità”.

Reels è stato lanciato da Instagram alcuni mesi fa e consente agli utenti di registrare brevi video di 15 secondi impostati su audio. È simile a TikTok ed è stato introdotto durante un periodo tumultuoso per l’app cinese in cui era minacciata di divieto negli Stati Uniti.

La funzione Shopping di Instagram consente invece ai rivenditori reali di vendere le loro cose direttamente agli utenti tramite l’app ed è stata lanciata a maggio.