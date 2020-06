Instagram mostra prima le immagini sexy nel feed notizie: lo studio choc sull’algoritmo

Instagram nell’occhio del ciclone dopo che i ricercatori hanno scoperto che l’app spinge le foto sexy in cima ai feed di notizie degli utenti.

Un’indagine del gruppo tedesco Algorithm Watch ha scoperto che l‘intelligenza artificiale di Instagram privilegia le foto di uomini e donne scarsamente vestiti. I ricercatori dietro al rapporto hanno affermato che l’algoritmo dell’app ha una forte tendenza nel mostrare immagini della “pelle”.

Hanno analizzato 2.400 scatti di Instagram, concludendo che le foto di questo tipo hanno una probabilità fino al 54% in più di apparire nei feed delle persone.

Instagram e le foto soft porn, cosa dice lo studio sul feed di notizie

Il team ha spiegato le loro scoperte in un post pubblicato lunedì, suscitando critiche sui social media. Un utente ha affermato che i risultati sono indicativi delle “radici misogine” di Facebook, che possiede Instagram.

Le foto sexy in cui i soggetti mostrano un po ‘di pelle hanno presumibilmente fino al 54% in più di probabilità di apparire nei feed Instagram delle persone. In collaborazione con la rete europea di giornalismo dei dati, gli esperti di Algorithm Watch hanno analizzato i feed di notizie di Instagram e parlato con i creatori di contenuti.

Il team con sede a Berlino ha anche studiato i brevetti depositati da Instagram per l’algoritmo dell’app, che seleziona quali post mettere in cima al feed delle notizie.

Il team ha chiesto a 26 volontari di scaricare un plug-in speciale che analizzava regolarmente i loro feed di notizie. I volontari hanno seguito i creatori di contenuti che usano Instagram per promuovere i loro marchi.

“Delle 2.400 foto pubblicate dai creatori di contenuti, 362 (21%) mostravano uomini a petto nudo o donne in bikini o biancheria intima“, ha detto Algorithm Watch. “I ricercatori si aspettavano che se l’algoritmo di Instagram non avesse dato la priorità a queste immagini, i volontari avrebbero visto una diversità di post. Ma ciò non è accaduto.”

Nei 26 feed di notizie studiati, le foto di persone scarsamente vestite costituivano il 30% dei post mostrati dai conti. I post con donne in intimo o bikini avevano il 54% in più di probabilità di apparire nei feed di notizie. Le foto di uomini a petto nudo avevano il 28% in più di probabilità di essere mostrate.

Al contrario, le foto che descrivono il cibo o il paesaggio avevano il 60% in meno di probabilità di essere mostrate nel newsfeed, hanno detto i ricercatori.