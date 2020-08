Instagram ora mostra i post di estranei alla fine del tuo feed: agli utenti non piace

Instagram ora mostrerà agli utenti i post di estranei alla fine dei loro feed e le persone non ne sono contente. Il gigante della tecnologia ha introdotto una nuova funzione “post suggeriti“, il che significa che i post con nomi sconosciuti appariranno quando avrai finito di visualizzare i post recenti degli utenti che segui.

Sebbene gli “estranei” siano correlati ai contenuti che vedi normalmente, saranno account che non segui e includeranno anche annunci. Instagram spera che la nuova funzionalità aiuti gli utenti a cercare nuovi contenuti sulla piattaforma.

Instagram, la nuova funzione post suggeriti: come funziona, cosa mostra e perché gli utenti non la vogliono

Parlando con TechCrunch, Robby Stein di Instagram ha spiegato: “Il nostro obiettivo è chiarire quando siete tutti coinvolti in modo che possiate decidere come utilizzare al meglio il vostro tempo. Vediamo persone che continuano a cercare più post a cui sono interessati dopo essersi messi al passo con i loro feed, quindi volevamo imparare da questo e rendere più facile andare un po’ più in profondità per coloro che scelgono di farlo.”

Tuttavia, la reazione iniziale su Instagram suggerisce che gli utenti sono meno che impressionati dalla nuova funzionalità. Un utente ha twittato: “Caro Instagram, come faccio a disattivare queste terribili assurdità di post suggeriti, non lo voglio, sono più che capace di cercare cose se voglio.”

Un altro ha afermato: “Prima Instagram mi dà un annuncio per qualcosa che non mi interessa e poi mi dà post suggeriti da persone che non mi interessano?”

La nuova funzionalità sarà lanciata in tutto il mondo questa settimana.