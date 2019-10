Instagram, ‘piacioni’ in crisi: via i filtri ‘effetto plastica’

Sono migliaia quanti, dopo decine di ‘provini’ scelgono il selfie del proprio autoscatto da mostrare in bella vista sui social. Labbra a ‘c…lo di gallina’, occhi sbarrati, scollature vertiginose e lato b ‘grandangolato’, così come per gli uomini: sopraccigli ad ‘ali di gabbiano’, ‘tartaruga’, barbetta,e via discorrendo.

Un fenomeno sociale (in verità abbastanza ridicolo), che evidenzia l’insicurezza che anima la maggior parte degli utenti dei social, sempre in cerca di affermazioni personali. Ora però, arrecando loro un immenso dispiacere (ma anche chi progettava di ricorrere alla chirurgia), Instagram ha reso noto che i famosi filtri fotografici che simulano l’effetto ritocco spariranno. In particolare è stata la società che li ha prodotti a prendere questa decisione in quanto, hanno affermato alla Bbc, molte persone modificando i propri tratti potrebbe finire per avere di se stesse giudizi negativi, andando in alcuni casi persino ad alterare l’aspetto psicologico. Come ha infatti spiegato il portavoce della società che ha prodotto questa usatissima app, “Stiamo rivalutando le nostre politiche: vogliamo che i nostri filtri siano un’esperienza positiva per le persone. Rimuoveremo tutti gli effetti dalla gallery associati con la chirurgia plastica, non ci saranno approvazioni di nuovi effetti come questi”.

Max