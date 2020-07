Instagram sta lanciando segretamente un aggiornamento con storie che sostituiscono il tuo feed

Si dice che Instagram stia pianificando un “restyling” che vedrà le storie assumere un ruolo centrale nell’app. La società sta testando due file di storie invece di una e un pulsante “Vedi tutte le storie” che vede le stories prendere il controllo dello schermo.

Questa funzione è stata individuata dal manager dei social media californiano Julian Gamboa, che ha pubblicato schermate del nuovo layout su Twitter.

Instagram, nuove stories alla fase di test: ecco come cambia l’app

Secondo quanto riferito, Instagram ha confermato a TechCrunch che stava sperimentando questo nuovo look su un piccolo numero di utenti.

Il test è attivo da oltre un mese. Gli utenti che hanno la funzione vedranno una sezione Storie più grande sul loro feed principale anziché la singola riga standard di Storie in alto.

Possono quindi espandere Storie in modo da occupare lo schermo facendo clic sul piccolo pulsante grigio “Vedi tutte le storie” che si trova sotto la solita sezione Storie.

Facebook, che possiede Instagram, in precedenza aveva affermato che Stories era una delle sue maggiori aree in crescita. Milioni di inserzionisti ora usano le storie per promuovere i loro prodotti e questo rende Facebook un sacco di introiti.

Dato che le nuove funzionalità sono solo in fase di test, non sappiamo ancora se verranno implementate per tutti. Un portavoce di Facebook ci ha detto: “Stiamo sempre testando nuovi modi per migliorare l’esperienza di Instagram per la nostra comunità“.