Instagram stories, sorpresa: la grande novità per aziende e privati di Luglio 2019. Ecco cos’è

Sempre più di moda, sempre più apprezzato e di gran lunga in ascesa nell’universo dei social network, Instagram è il social più vivo del panorama web. E in queste ore, la sua evoluzione promette nuove scintille. Che cosa sta succedendo? In arrivo una sorpresa davvero molto attesa da tutti i fan che riguarda le Instagram Stories. Di cosa si tratta?

Instagram stories: arriva la grande novità di Luglio. Ecco cosa sta succedendo.

Instagram si rivoluziona, si aggiorna e si propone sempre al meglio: in questo caso, la news riguarda le Instagram Stories. Che succede? Instagram si è aggiornata inserendo diverse novità stuzzicanti.

Di recente, a Maggio, era arrivata la straordinaria novità dei testi delle canzoni sulle Instagram Stories, mentre poi si era potuto aggiungere, ad esempio, l’arcobaleno nel simbolo Instagram. Ma non è finita. Adesso c’è un’altra news succosa. Quale?

E’ in arrivo un aggiornamento che farà impazzire di gioia tanti fan ma anche i professionisti che lo usano per questioni lavorative. In realtà le news sono addirittura due.

Una sembra più dedicata alle aziende, e sarà in grado di rendere sorpassati i precedenti sistemi dei siti e-commerce. L’altra sarà più generica e piacerà a tutti. Sarebbe?

Nel primo caso gli analisti di Instagram hanno pensato che, poiché la pubblicità per una azienda è molto in voga tramite i post, allora la soluzione era già alla portata: ecco perché è stata introdotta la possibilità di acquistare i prodotti di un’azienda in modo diretto tramite le Instragram Stories pigiando la foto in questione. Basterà un push per essere indirizzati all’e-commerce di Instagram dove l’utente in pochi semplici click, potrà effettuare l’acquisto.

E la seconda news? Appunto, è per tutti, e riguarda le Instagram Stories: arriva infatti la possibilità per chi usa l’App, di salvare le foto o video che siano all’interno della cartella “Recenti”. I file saranno salvati per sette giorni, pronti per essere postati e condivisi con i propri contatti a proprio piacimento.