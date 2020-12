Installazione e manutenzioni, la STE.NI prezioso alleato dello Stato nello scorso anno

In ogni settore lavorativo, le referenze rappresentano il biglietto da visita principale con il quale un’azienda o un professionista si presentano alla propria clientela. Poter vantare, infatti, uno storico di lavori eseguiti e un gruppo di clienti di alto profilo è una vera garanzia, quando ci si approccia ad un problema contando su soluzioni rapide, efficaci e durature nel tempo.

Da questo punto di vista, la STE.NI ha fra i propri clienti più prestigiosi lo Stato Italiano, che da diversi anni si avvale della sua esperienza e professionalità per numerosi lavori e mansioni da svolgere presso le proprie sedi istituzionali.

Un rapporto pluriennale ad esempio quello con il Minitero della Difesa, per cui la STE.NI ha realizzato lavori di manutenzione di impianti termici, di condizionamento, tecnologici, idrici e antincendio, assumendo spesso il ruolo di Terzo Responsabile.

Ma vanno ricordati anche i lavori eseguiti per il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, così come per il Ministero della Giustizia intervenendo presso il Giudice di Pace di Roma e il Tribunale per i Minorenni.

Nella sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze di via Casilina, a Roma, la STENI si è occupata della manutenzione degli impianti termici e dell’assunzione ruolo di Terzo Responsabile, mentre per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assicurato manutenzione di diversi impianti presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Non ultimi, i lavori che STE.NI ha eseguito per il Ministero dell’Interno, facendo pervenire la propria professionalità presso il Dipartimento Vigili del Fuoco e la Scuola di Formazione Operativa, e presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

