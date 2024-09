Un riconoscimento dei successi professionali e del lavoro svolto nel campo dell’intelligenza artificiale. Si svolgerà lunedì 30 settembre all’università Sapienza la cerimonia di conferimento del titolo di Ambasciatrice Sapienza a Luigia Carlucci Aiello docente dell’Ateneo che ha fondato l’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale ed è stata tra le prime ricercatrici italiane nel campo dell’AI.

Intelligenza artificiale, a Luigia Carlucci Aiello il titolo Ambasciatrice Sapienza

A conferire il prestigioso riconoscimento alle 9.30, nell’Aula magna del Rettorato sarà la Rettrice Antonella Polimeni. “Questo prestigioso riconoscimento – dichiara Polimeni – celebra non solo i successi professionali della professoressa Carlucci Aiello ma anche l’impatto profondo che ha avuto nel campo dell’intelligenza artificiale e della ricerca accademica in generale”.

Una pioniera

“Carlucci Aiello è una pioniera nel campo della dimostrazione automatica di teoremi, del ragionamento automatico e della rappresentazione della conoscenza, – prosegue la rettrice – contribuendo in modo determinante alla sicurezza informatica e alla robotica cognitiva. Il conferimento dell’onorificenza accademica di Ambasciatrice Sapienza di fronte alla comunità scientifica italiana che si occupa di intelligenza artificiale si accompagna a una riflessione sulla carriera delle donne nell’ambito delle materie STEM, coinvolgendo le prossime generazioni di scienziate che potranno seguire le orme di Luigia Carlucci Aiello”.

Il corso di laurea magistrale in ”Intelligenza artificiale e Robotica”

Il corso di laurea magistrale in ”Intelligenza artificiale e Robotica”, nato dalla volontà di Luigia Carlucci Aiello e di Daniele Nardi, è partito proprio alla Sapienza nell’anno accademico 2009-10 ed è stato uno dei primi corsi di laurea in Italia interamente dedicato all’AI.

Nel corso degli anni Sapienza ha potenziato l’offerta formativa in questo ambito valorizzando soprattutto le connessioni interdisciplinari come per il corso di laurea in Filosofia e intelligenza artificiale. L’Ateneo è inoltre capofila del Dottorato nazionale in Intelligenza artificiale, per l’area di specializzazione “Government and public bodies”.

L’evento è organizzato dall’Ateneo e ospiterà il convegno “Intelligenza artificiale per inventare il futuro: Luigia Carlucci Aiello pioniera alla Sapienza”, promosso dal Dipartimento di Ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti (DIAG), in collaborazione con l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA), il Laboratorio Nazionale CINI di Artificial Intelligence and Intelligent Systems (AIIS), la Fondazione Future Artificial Intelligence Research (FAIR).