Intenzioni di voto: la Lega chiude l’anno al top

Una bella soddisfazione per Matteo Salvini finire l’anno con il continuo conforto dei sondaggisti i quali, intervistando gli italiani in merito alle intenzioni di voto, continuano ad indicare lui e la Lega al primo posto. Un ‘primato’ confermato in ordine di tempo dalle ultime rilevazioni condotte da Swg per il Tg La7, e presentate oggi.

Dunque la lega dopo una lieve flessione torna ad acquisire consenso (+0,7%9) posizionandosi al 32,9%. Segue il Pd, con uno 0,5% in meno rispetto alla scorsa settimana, ed ora al 17%. Per il momento si mantiene stabile il M5S (15,7%), mostrando di aver saputo incassare le numerose ‘beghe interne’ di questi giorni. Per la prima volta Fratelli d’Italia perde lo 0,2%, mantenendo comunque un buon 10,5%. Uno 0,2% anche per Forza Italia che però in questo caso scivola al 5,5%. Infine anche Italia Viva si trova a dover rinunciare ad un 0,4% rispetto alla scorsa settimana, chiudendo con il 4,7%.

Max