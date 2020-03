Intenzioni di voto: la Lega scricchiola e Fratelli d’Italia cresce. Pd secondo partito

Che il coronavirus rappresenti la priorità in questo momento, del nostro quotidiano, è indiscutibile. Tuttavia, come dire, la vita continua anzi, ‘deve’ continuare, ed è giusto parlare anche d’altro. Visto, come dimostrato, soprattutto a livello internazionale come e cosa conta la funzione di un governo rispetto all’immagine del Paese, in termini di preferenza politica vediamo gli italiani dove si stanno orizzontando in seguito alle ultime vicissitudini.

Stavolta in ordine di tempo, a sondare le intenzioni di voto è stata la Euromedia Research illustrato, che ha fornito il suo sondaggio alla trasmissione de La7, ‘L’Aria Che Tira’.

Vistoso calo di Salvini e continua crescita per la Meloni

Dunque qualcosa ‘si è mosso’, nel senso che Salvini è calato non di poco nel gradimento, a vantaggio di Giorgia Meloni, che continua ad esercitare un sempre maggior ‘appeal’, insidiando lentamente i grillini.

Nello specifico, rispetto al 17 febbraio, la Lega è al 28,5% (- 2,5%); Partito Democratico al 21% (+0,7%); M5S al 14,6% (+0,2); Fratelli d’Italia ha il 12,9% (+1,1%); Forza Italia è invece al 6,5% (+0,3%), mentre scende Italia Viva al 3,8% (-1,2%).

Max