Inter, Ashley Young per la fascia: chi è l’esterno del Manchester United

La lotta al vertice non si combatte solo punto su punto, ma anche sul mercato. La Juve ha portato a termine il primo acquisto della sessione di gennaio assicurandosi le prestazioni sportive di Kulusevski, l’Inter è intenzionata a rispondere rinforzando la rosa a disposizione di Conte. E il nome nuovo è quello di Ashley Young.

Il capitano del Manchester United è l’obiettivo numero uno per le corsie esterne nerazzurre dopo le difficoltà ad arrivare a Marcos Alonso, ex Fiorentina e ora di proprietà del Chelsea. Young ha già dato il suo assenso al trasferimento a Milano: ora l’Inter dovrà trovare l’accordo con i Red dEvlis , cui dovrà capire se dovrà corrispondere un indennizzo.

Chi è Ashley Young

Promessa d’obbligo: Ashley Young non è più un ragazzino, anzi: ha 34 anni, quindi è nella fase conclusiva della sua carriera, costellata comunque di successi e grandi imprese. Non è un caso che l’esterno inglese sia il capitano del Manchester United, uno dei club più gloriosi del mondo. Esterno mancino ma in grado di giocare anche a destra, Young è il prescelto per la fascia interista.

Quest’anno ha collezionato 12 presenze, 10 da titolare. Curiosità: Conte lo voleva già quando allenava il Chelsea, motivo in più per credere che l’operazione possa essere chiusa con successo. Il giocatore non è stato nemmeno convocato per la gara con il Manchester City di ieri sera.