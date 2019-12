Inter-Barcellona, Messi non convocato: il motivo

È vero che sabato prossimo abbiamo una partita dura contro la Real Sociedad e, quattro giorni dopo, il Clasico”. Con queste parole rilasciata a Repubblica Bartomeu, presidente del Barcellona, rispondeva alla domanda su una possibile esclusione di Messi nella partita di domani sera contro l’Inter.

Insomma, una dichiarazione sibillina che lasciava intendere che il numero 10 blaugrana non era imprescindibile per l’ultima gara di Champions League contro i nerazzurri. Il Barcellona, infatti, è già qualificato e certo del primo posto, a Milano potrà dare spazio a giovani talenti.

Messi out, il motivo

The 2️⃣0️⃣ summoned for the trip to Milan! pic.twitter.com/CD2OmOf8Ij — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 9, 2019

Proprio per questo Lionel Messi non è nemmeno stato convocato per la gara di Champions League Inter-Barcellona, decisiva pe ri nerazzurri, che in caso di vittoria conquisterebbero un importante passio del turno.

A rendere ufficiale l’esclusione dell’argentino i convocati blaugrana, tra i quali, appunto, non risulta il nome di Messi, che rimarrà a Barcellona per preparare al meglio i prossimi impegni. Non solo Messi, contro l’Inter non sono stati convocati nemmeno Piquè e Sergi Roberto. Un motivo per sorridere in casa l’Inter, che può preparare la gara di domani con una certezza in più.