Inter-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla in TV

La prima buona notizia è arrivata dalle convocazioni del Barcellona: Messi non ci sarà. Un’assenza pesante che non mina però la forza di una squadra capace di contare su fuoriclasse in ogni reparto. L’Inter è avvertita, con i blaugrana sarà partita vera. Per passare il turno e accedere agli ottavi di Champions League i nerazzurri devono ottenere almeno lo stesso risultato del Borussia Dortmund.

Per questo una vittoria a San Siro con il Barcellona regalerebbe un passaggio del turno che fino a piche settimane fa sembrava difficilissimo. Tutto ora è nelle mani della squadra di Conte, che vola in campionato e cerca gloria anche in Champions. La gara di stasera alle 21 dirà quindi se l’Inter potrà puntare a tutto per il resto della stagione.

Lu-Lu inseparabili

Un po’ per l’emergenza offensiva, un po’ perché quei due proprio non possono essere separati. Alla fine Lukaku e Lautaru sono sempre in campo. E fanno gol. Ci proveranno anche contro il Barcellona, ultimo ostacolo verso il passaggio agli ottavi di finale. Conte ci crede, così come tutta l’Inter.

La partita è prevista per stasera alle 21 e sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5. Conte si affiderà ovviamente agli uomini migliori, con Lu-Lu a guidare l’attacco e il centrocampo formato da Vecino, Brozovic e Borja Valero.

Inter, la probabile formazione

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; L. Martinez, Lukaku. A disp.: Padelli, Bastoni, Ranocchia, Candreva, Lazaro, Esposito, Politano. All.: Conte.