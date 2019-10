Inter-Borussia Dortmund: probabili formazioni, orario e dove vederla in TV

In campionato l’Inter si è dovuta arrendere solo alla Juventus, per il resto ha fatto bottino pieno. Un’escalation inarrestabile che ha portato la squadra di Conte a diventare la maggiore candidata a contendere lo scudetto ai bianconeri. Ma se in Italia Lukaku e compagni sono quasi inarrestabili, altrettanto non si può dire dell’Europa, dove i nerazzurri hanno conquistato appena un punto in due gare.

Prima il pareggio striminzito contro la lo Slavia Praga a San Siro, poi la sconfitta, probabilmente immeritata, maturata contro il Barcellona. Morale della favola: l’Inter ha assoluto bisogno di punti pesanti se vuole ancora sperare nella qualificazione e contro il Borussia Dortmund solo i tre punti potrebbero permettere di pensare in grande. La gara con i tedeschi è in programma domani alle 21 e sarà trasmessa da Sky Sport, mentre in streaming sarà possibile vederla con la piattaforma Sky Go.

Inter, la probabile formazione contro il Borussia: Conte pensa ai cambi

Rispetto alla sofferta sconfitta contro il Sassuolo, Conte pensa a tre cambi. Il primo potrebbe riguardare la difesa, dove Godin scalpita per ritrovare posto al fianco di De Vrij e Skriniar. Sugli esterni invece Asamoah dovrebbe prendere il posto di Biraghi, mentre il ballottaggio più serrato è a centrocampo, con Vecino che insidia Gagliardini autore di una prova positiva contro il Sassuolo.

Diverse ipotesi per Conte, una sola certezza: per sperare deve battere il Borussia Dortmund, altri risultati renderebbero quasi impossibile la scalata verso i primi due posti. Di seguito la probabile formazione con cui l’Inter affronterà il Borussia Dortmund:

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku