L’Inter per puntare ancora alla vetta, il Cagliari per riprendere la marcia verso la zona europea. Queste le basi della sfida tra nerazzurri e rossoblù, che domenica si sfidano a San Siro per riprendersi dai rispettivi stop, che non limitano però l voglia di sognare di entrambe le formazioni.

La sfida tra Inter e Cagliari sarà importante anche per il fantacalcio, perché sono molti i giocatori in grado di risolvere una partita fantacalcistica. Tra gol, assist e porte imbattute i bonus che possono arrivare dalla gara di domenica.

Inter-Cagliari, chi schierare al fantacalcio?

Scopriamo quini quali sono i calciatori che possono essere schierati al fantacalcio nella gara tra Inter e Cagliari. Impossibile non puntare sulla coppia d’attacco nerazzurra, che tanto bene sta facendo in questa prima parte di stagione. A loro si aggiunge Handanovic, sempre preciso e incline a parare rigori.

In casa Cagliari, invece, si può puntare sul grande ex Nainggolan che torna a San Siro da avversario per la prima volta dopo aver lasciato l’Inter per abbracciare il rossoblù. Oltre al Ninja si può rischiare Joao Pedro, sempre più protagonista del Cagliari targato Maran.