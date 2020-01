Inter-Cagliari Coppa Italia: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni

Torna la Coppa Italia con gli ottavi di finale. Questa sera oltre a Napoli-Perugia alle 15 e Lazio-Cremonese alle 18, andrà in scena la sfida tra Inter e Cagliari alle 20 e 45. I nerazzurri fanno il loro debutto nella competizione direttamente dagli ottavi di finale, mentre il Cagliari ha già affrontato e superato due turni battendo Chievo e Sampdoria.

Dopo un intero girone di andata avanti o spalla a spalla con la Juve l’Inter si è fatta superare poco prima del giro di boa. I nerazzurri sono stati infatti fermati sull’1-1 in casa con l’Atalanta, che ha dato così la possibilità alla Juve di portarsi in testa alla classifica del campionato e laureandosi campione d’Inverno. Una distanza colmabile per l’Inter che proverà a tornare alla vittoria già da stasera in Coppa Italia.

Inter-Cagliari, dove vederla in TV

Anche il Cagliari dopo aver collezionato 13 risultati utili consecutivi diventando a tutti gli effetti la sospesa di inizio stagione, ha avuto un calo fisiologico che l’ha portato a subire quattro sconfitte di fila, allontanandosi così dalle zone nobilissime del campionato. La possibilità per il riscatto si presenta già questa sera nella gara di Coppa Italia contro l’Inter in scena alle 20 e 45 e trasmessa in diretta su Rai 1. In differita sarà invece possibile vederla su Rai Play, servizio streaming della Rai.

L’Inter cambierà molto rispetto all’ultima partita pareggiata contro l’Atalanta. E mentre Conte aspetta i rinforzi chiesti a gran voce, in Coppa Italia schiererà una formazione quasi inedita che vedrà anche l’esordio dal 1’ di Dimarco. In attacco Sanchez è favorito su Lautaro Martinez, che dovrebbe entrare quindi a partita in corso.

Inter-Cagliari, probabili formazioni Coppa Italia

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Borja Valero, Brozovic, Dimarco; Sanchez, Lukaku.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Castro; Nainggolan; Cerri, Simeone