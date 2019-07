Inter, Conte: “Nainggolan? Non rientra nel progetto”

“Icardi e Nainggolan non rientrano nel nostro progetto”, nessun giro di parole, Antonio Conte è stato chiaro. L’allenatore dell’Inter ha ribadito la volontà della società nerazzurra di non puntare sul centrocampista belga e sull’attaccante argentino per la prossima stagione. Una decisione maturata ormai da settimane e resa esecutiva con l’ingresso dell’ex Chelase in panchina.

Conte spiega poi i motivi dell’esclusione: “. Siamo stati chiari con loro, Radja è in tournèe con noi ma la situazione non è cambiata. Perisic? Sto cercando di capire se può giocare nella posizione che avevo in mente per lui. Fortunatamente, c’è ancora tempo a disposizione prima di trarre delle conclusioni”.

Conte: “Lukaku? Per ora è un loro giocatore”

In conferenza stampa Conte ha poi analizzato il mercato nerazzurro, sempre vigile e alla ricerca di attaccanti da regalare all’allenatore: “Lukaku? Per ora è un loro giocatore. “Lukaku? Per ora è un loro giocatore, anche se lo reputo perfetto per noi. Lo conosco bene dai tempi del Chelsea, credo che ci darebbe una grossa mano a migliorare. Conosciamo però la nostra situazione, vedremo che sviluppi potranno venir fuori da questo mercato. Certo, giocare senza punte a inizio stagione non è semplice”.

Domani l’Inter incrocerà in amichevole proprio il Manchester United proprietario del cartellino dell’attaccante belga, che non sarà però a disposizione a causa di un infortunio che lo ha messo KO.