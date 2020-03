Inter-Getafe non si gioca, è ufficiale: il comunicato dell’Inter

Inter-Getafe non si giocherà, ora è ufficiale. Lo ha annunciato la Uefa attraverso un comunicato. Gli ottavi di Europa League sono quindi sospesi, in attesa di capire se potranno essere recuperati. Nella giornata di ieri il presidente del Getafe aveva messo le cose in chiaro dichiarando di non voler andare a Milano: “Mi getto nel fuoco?”, ha dichiarato.

Oggi è arrivata la conferma: niente partita, come ha comunicato anche l’Inter attraverso un comunicato apparso sul sito del club nerazzurro: “La UEFA ha comunicato che in seguito alle restrizioni di viaggio tra Spagna e Italia imposte dalle autorità spagnole, Inter-Getafe, sfida dell’andata degli ottavi di finale inizialmente in programma per giovedì 12 marzo alle 21.00 a San Siro (incontro previsto a porte chiuse), non si disputerà. La UEFA ha annunciato che comunicherà successivamente ulteriori decisioni a riguardo”, conclude la comunicazione.