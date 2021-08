Inter in crisi, il fair play di Lapo: “Mi dispiace”

“A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà”. Lapo Elkann, tifoso doc della Juventus, mostra fair play nel momento più critico dell’Inter. La società nerazzurra, alle prese con una complessa situazione finanziaria, ha appena ceduto Romelu Lukaku dopo aver venduto Ashraf Hakimi e dopo aver divorziato dall’allenatore Antonio Conte. I problemi dell’Inter, legati alle difficoltà della proprietà cinese targata Suning, potrebbero portare ad altre cessioni illustri e ad un drastico ridimensionamento del progetto sportivo. Le difficoltà dei nerazzurri, sottolineate dal malumore della tifoseria, sono motivo di soddisfazione -almeno sui social- per le tifoserie rivali. “Credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks”, twitta Lapo.