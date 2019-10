Inter, infortunio Sanchez: i tempi di recupero e il comunicato dell’Inter

Attraverso un comunicato l’Inter ha reso noti i tempi di recupero di Sanchez, infortunato in nazionale: “Accertamenti clinici e strumentali per Alexis Sanchez, nella tarda mattinata di oggi, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Nella giornata di mercoledì il giocatore effettuerà a Barcellona un ulteriore consulto con il professor Ramon Cugat, per decidere se intervenire chirurgicamente”. Un infortunio, quello del cileno, che potrebbero metterlo fuori gioco per circa 3 mesi.