Inter, Inzaghi si presenta: “Mi hanno convinto subito. Pressione? C’era anche a Roma”

Nonostante il sorriso con cui, all’uscita da Villa san Sebastiano, aveva accolto di un tifoso a restare alla Lazio, Simone Inzaghi stava già maturando l’idea di lasciare Roma. L’Inter ci ha messo poco a convincerlo, e non c’è da sorprendersi. L’allenatore piacentino prenderà il doppio di quanto prendeva alla Lazio e cosa ancora più importante: lotterà per lo scudetto.

Almeno questo è l’obiettivo del club nerazzurro, che nonostante la necessità di vendere (Hakimi è già passato al Psg), ha assicurato a Inzaghi jr che avrà a disposizione l’ossatura della squadra. Se queta comprenda o meno Lautaro Martinez lo si scoprirà presto, quando l’attaccante finirà la Copa America e potrà concentrarsi sul futuro.

Intanto Inzaghi si è presentato in conferenza stampa, per la prima volta dopo tant0, in presenza: “Sono motivatissimo, pieno di entusiasmo, pronto per questa bellissima sfida. Ci hanno messo poco a convincermi, ho percepito grande fiducia, a partire dal presidente Zhang. In quattro giorni mi hanno fatto capire di volermi a tutti i costi. La concorrenza non mancherà, ma vogliamo difendere uno scudetto per cui devo complimentarmi con la società, con mister Conte e con i giocatori”.

Sul mercato: “Da subito mi avevano detto che Hakimi sarebbe partito, ma anche che avrebbero mantenuto l’ossatura della rosa. Ho avuto assicurazioni dal club che saremo competitivi. Per ora ci sono stati pochi movimenti in assoluto. E noi siamo stati bravi a prendere Calhanoglu, visto quanto successo a Eriksen. Ho sempre ammirato Hakan, ci darà grandi soddisfazioni. Un’arma in più anche sui calci piazzati. Vogliamo difendere lo scudetto e qualificarci nel girone di Champions. Cosa che non succede dal 2011…”.

In chiusura l’addio alla Lazio: “Credo di avere agito con correttezza. Avevo chiesto un po’ di tempo per riflettere e la prima persona a cui ho comunicato la mia decisione è stato proprio il presidente”.