Inter-Juventus, chi gioca in Coppa Italia: le probabili formazioni

Il derby d’Italia quest’anno è un evento ricorrente. In campionato si è giocato poche settimane fa, e ha visto l’Inter vincere 2-0, stasera Inter e Juve si affronteranno di nuovo nella semifinale di Coppa Italia. Il primo incontro di due, un doppio passaggio verso la finale. Vale per la bacheca – l’Inter non vince ormai da anni – e per dimostrare quale tra le due è superiore.

Entrambe vengono da un periodo positivo: i nerazzurri sono reduci dalla rotonda vittoria contro il Benevento, la Juve ha superato in trasferta la Sampdoria. Hanno fame di vittoria e non tireranno dietro la gamba, per questo Conte e Allegri schiereranno la formazione migliore, seppur con qualche assenza forzata.

L’Inter dovrà infatti fare a meno di due elementi fondamentali: Lukaku e Hakimi, entrambi squalificati dopo il derby di Coppa deciso dalla punizione di Heriksen. Meno problemi per la Juve, che schiererà di nuovo De Ligt dal primo minuto, recuperato totalmente dopo il guaio muscolare che lo ha frenato nelle ultime settimane. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All: Conte

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo (Demiral), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All: Pirlo.