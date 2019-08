Inter, Marotta: “Infastiditi dalle parole di Wanda Nara”

L’Inter, vince, diverte e fa sperare. La prima della squadra nerazzurra ha gettato le basi per la stagione del rilancio. Conte ha già dato la sua impronta, i nuovi sembrano essersi inseriti alla grande e i ‘vecchi’ sono tornati tirati a lucido. C’è solo una questione da risolvere: quella legata a Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro è fuori dal progetto, l’Inter lo ha messo alla porta.

L’argentino però non è intenzionato a cambiare aria, almeno al momento. Si allena a parte ma spera ancora di poter convincere Conte a concedergli una possibilità. Una volontà ferrea raccontata anche da Wanda Nara a Tiki Taka: “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter. Lui è sempre stato coerente e ha rifiutato tantissime offerte di grandi squadre. Io ho fatto il mio lavoro parlando con diversi club, ma poi la decisione la prende sempre lui. Magari qualcuno gli ha detto di restare. Chi? Magari quello che comanda”.

Marotta risponde a Wanda

Sulla questione Icardi è poi intervenuto Marotta, che ha analizzato la situazione dell’argentino a margine della gara con il Lecce: “Le dichiarazioni di Wanda Nara? Ci hanno dato un pizzico di fastidio per i tempi e per i modi – ha detto nel pre-partita di Inter-Lecce a DAZN – e smentisco in maniera assoluta che qualche dirigente dell’Inter, in particolare il presidente Steven Zhang, abbia invitato Icardi a restare. La nostra strategia è ben precisa ed è stata comunicata nei tempi giusti Icardi: andremo avanti seguendo questa linea fino alla fine, nessuno può stravolgerla”.