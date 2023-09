Inter-Milan, Kalulu out per infortunio

(Adnkronos) – Il Milan dovrà fare a meno di Pierre Kalulu nel derby di domani, 15 settembre, contro l’Inter padrona di casa nel match della quarta giornata della Serie A 2023-2024. Per il difensore, la diagnosi dopo la risonanza alla quale si è sottoposto, è di una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Per il 23enne francese nuovi esami tra una decina di giorni. Il Milan affronta la stracittadina in piena emergenza in difesa: Fikayo Tomori, infatti, è squalificato per l’espulsione rimediata contro la Roma.