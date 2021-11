Inter-Shakhtar 2-0, doppio Dzeko e ottavi Champions vicini

L’Inter supera 2-0 a San Siro lo Shakhtar Donetsk e vede a un passo gli ottavi di finale di Champions, risultato che i nerazzurri non raggiungono da quasi 10 anni. In attesa della sfida di stasera tra Sheriff e Real Madrid la squadra di Simone Inzaghi sale a 10 punti nel girone D, a 9 il Real con lo Sheriff a 6, fanalino di coda lo Shakhtar con 1. A decidere il match una doppietta di Dzeko al 61′ e al 66′.

Il primo acuto dell’incontro arriva all’11’ quando Perisic affonda sulla sinistra, va sul fondo e mette al centro per Barella che in equilibrio precario calcia alto dall’area piccola. La replica degli ucraini è un destro di Dodò dalla distanza parato da Handanovic. Al 22′ ripartenza nerazzurra con Barella che serve Lautaro murato dal difensore in marcatura.

Sul conseguente corner Ranocchia di testa sfiora il palo lontano a portiere battuto. Un minuto dopo l’Inter segna con Perisic ma l’arbitro annulla per un fuorigioco iniziale di Darmian. Poco dopo ci prova Dzeko ma il portiere in uscita bassa lo ferma. Al 26 cross teso per la testa di Dzeko, Trubin di pugni si salva.

Cresce l’Inter, destro secco di Perisic da lontano, il portiere ucraino blocca in presa alta. Non sta a guardare lo Shakhtar, Fernando tenta il tiro a giro, fuori. Ancora Inter, Barella pesca Lautaro, salva tutto Trubin in uscita. Sul fronte opposto ci prova Pedinho da fuori, Handanovic blocca senza troppi problemi. Nel finale di tempo tiro al volo di Dzeko sull’esterno della rete.

Al 56′ Inter in vantaggio con Lautaro ma l’arbitro Hategan annulla per un fallo su un difensore ucraino. Al 61′ l’Inter passa, botta di Darmian in area murato da un difensore, la palla arriva a Dzeko che con una staffilata supera il portiere. Al 66′ arriva il raddoppio nerazzurro, Perisic supera il marcatore e mette la palla sul secondo palo dove Dzeko è lesto di testa a segnare in tuffo sul secondo palo. Cambio per Inzaghi, esce Lautaro per Correa.

Al 77′ finisce la partita di Barella, entra Vidal. Out Darmian per D’Ambrosio. All’8o’ ci prova con un rasoterra dal limite lo Shakhtar, palla furoi non di molto. Poco dopo tiro da posizione defilata di Dodò, la sfera colpisce il palo.

Esce Perisic per Dimarco e Sensi per Calhanoglu. Nel finale l’Inter sfiora il 3-0 con Sensi ma il portiere si supera deviando in corner. La partita non ha più nulla da dire: la squadra di Inzaghi porta a casa la terza vittoria nel girone.