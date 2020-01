Inter su Slimani, ultima idea per l’attacco

Inter su Slimani, è questo il nome nuovo per l’attacco nerazzurro, alla ricerca di un acquisto low cost nelle ultime ore. Si è parlato anche di Pandev, si valuta l’algerino di proprietà del Monaco. L’attaccante classe 1988 è arrivato in Francia in estate, potrebbe già cambiare aria come ha comunicato Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Un acquisto a basso costo per permettere a Conte di disporre di un’altra pedina per l’attacco. Una necessità venuta a galla dopo la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, in cui Sanchez, reduce da un lungo infortunio, non ha messo in campo una prestazione all’altezza secondo l’allenatore nerazzurro.