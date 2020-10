Nuovo esterno per l’Inter. La società nerazzurra ha infatti ufficializzato l’arrivo dal Parma di Matteo Darmian, un’altra freccia per Conte. Ad annunciarlo lo stesso club attraverso un comunicato: “Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo”, si legge nella nota.