Inter, ufficiale l’arrivo di Corre. L’argentino saluta i tifosi della Lazio

Ieri l’arrivo a Milano e le visite mediche, oggi l’ufficialità. Il Tucu Correa è un nuovo giocatore dell’Inter, Lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota ufficiale. L’argentino lascia la Lazio dopo tre anni, su Instagram ha speso parole cariche di ricordi per i tifosi biancocelesti. A Milano ritrova Inzaghi, l’allenatore che più di tutti ha saputo valorizzarlo.

“FC Internazionale Milano comunica che Joaquín Correa è un nuovo calciatore nerazzurro – scrive il club in una nota – l’attaccante argentino classe 1994 arriva dalla Lazio a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. Correa ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025”, conclude il comunicato.

Poche righe che mettono fine al triennio laziale di Correa, salutato così dall’argentino sui social: “Dopo tre anni bellissimi in una squadra nella quale ho realizzato tanti dei miei sogni da giocatore, è giunto il momento dei saluti. Non è mai facile esprimere in poche righe un messaggio che racchiude dentro tante sensazioni: un grazie speciale va ai tifosi della Lazio, al club e ai miei compagni di squadra, in una parola a tutti coloro con i quali ho condiviso tante emozioni in queste tre stagioni”.

E ancora: “Su tutte, i gol e le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa, ma non solo: porterò per sempre con me tutte le battaglie, vinte e perse, insieme. Una cosa è certa: ogni giorno ho sempre provato ad onorare la maglia della Lazio. Ora sono arrivato ad un punto importante della mia carriera, si è prospettata davanti a me una opportunità e ho deciso di coglierla. Ma questo non cancella questi tre anni bellissimi. Per me è stato un onore e un privilegio essere parte di questa famiglia: avanti Lazio!”.