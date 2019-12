Inter-Vidal, trattativa in salita: gli aggiornamenti

L’Inter punta a rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio per accontentare Antonio Conte, che da tempo chiede a gran voce rinforzi per poter competere su tutti i fronti. L’allenatore nerazzurro verrà con tutta probabilità accontentato, ma è ancora da capire quale sarà il nome scelto dalla dirigenza.

In queste ore sono vivi i contatti con il Barcellona, l’obiettivo è ormai chiaro: si tratta di Arturo Vidal. Nella giornata di ieri i due club hanno avuto un confronto per capire i margini della trattativa, che al momento sembra in salita.

Vidal vuole l’Inter, ma il Barcellona frena

La società blaugrana ha infatti ribadito all’agente del cileno la volontà di non lasciarlo partire a gennaio, quando il tempo per rimpiazzarlo sarà ristretto e la rosa di possibili sostituti molto esigua. Per questo l’Inter dovrà avanzare un’opera di convincimento ben studiata per far cambiare idea al Barcellona.

Vidal dal canto suo spinge per lasciare il club bluaugrana e passare all’Inter, dove riabbraccerebbe Antonio Conte, allenatore che nella Juventus ha saputo far rendere al meglio in centrocampista cileno, cdhe ora sta trovando poco spazio a Barcellona e per questo vorrebbe cambiare aria.