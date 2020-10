Un altro caso di positività in casa Inter: si tratta di Ashley Young. L’esterno inglese si è sottoposto al tampone nelle scorse ore, in mattinata l’Onter ha reso noti i risultati attraverso una nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione”, conclude il comunicato.