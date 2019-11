Inter, Zhang: “Siamo più di una squadra, rappresentiamo un ideale”

Secondo posto in classifica, meno due dalla Juve capolista. L’Inter è la vera anti-Juve, lo ha dimostrato in questo avvio di stagione. Risultati, prestazioni, fiducia. Conte è riuscito a regalare tutto questo alla società nerazzurra nel giro di pochi mesi.

Un’evoluzione che sta portando il club nerazzurro a diventare la vera antagonista del club bianconero. Nonostante i tanti infortuni che hanno falcidiato l’Inter, tra i tanti da menzionare Sanchez e Politano, il club nerazzurro sta tenendo testa alla squadra di Sarri, da cui dista appena 2 punti.

“Siamo un gruppo di grane valore”

Un momento felice che ha voluto commentare anche Steve Zhang, il giovanissimo presidente della squadra milanese: “Siamo un gruppo di grande valore, composto da persone che rispondono alla cultura e ai requisiti richiesti dal club. Siamo disposti a lavorare sodo per creare valore aziendale e abbiamo ideali comuni”.

“L’Inter non è solo una squadra di calcio, ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all’Inter sono disposte a dare tutto per questo club. L’Inter è arrivata per la prima volta qui nel 1975, è una storia che sta proseguendo con Suning”, ha concluso Zhang.