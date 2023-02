Internalizzazione Multiservizi – Sce Campidoglio: garanzia per migliori servizi e tutela lavoro

“Roma Multiservizi è un bene comune di questa città. Per noi di Sinistra Civica Ecologista è stato un onore votare oggi in Assemblea capitolina a favore della delibera che trasforma Roma Multiservizi in società in house di Roma Capitale.

Questa decisione consentirà di mettere fine allo spacchettamento dei servizi, alle gare al massimo ribasso sulla pelle di lavoratrici e lavoratori.

Con l’internalizzazione conseguiamo un duplice obiettivo, la garanzia di servizi di qualità e la tutela degli interessi di chi lavora”.

Lo dichiarano i consiglieri capitolini Alessandro Luparelli e Michela Cicculli del Gruppo Sinistra Civica Ecologista.

