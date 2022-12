International Optimist Race, prima edizione a Sferracavallo con 134 giovani velisti

(Adnkronos) – Centotrentaquattro imbarcazioni per altrettanti giovanissimi atleti, diciotto province, due team stranieri e quattro giorni di gare: tutto questo da giovedì 8 dicembre a domenica 11 nel Golfo di Sferracavallo per la Sferracavallo International Optimist Race organizzata dal Circolo Velico Sferracavallo e inserita nel calendario della Federazione Italiana Vela. Lo fa sapere il club con una nota.

“Un ponte – dell’Immacolata ma anche dello sport – che idealmente unirà per tre giornate Augusta, Bari, Bracciano, Brenzone, Catania, Crotone, Favignana, Marsala, Messina, Ortigia, Ortona, Ostia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Reggio Calabria, Torre del Greco, Trieste fino ad arrivare in Croazia e Slovenia”.

“La regata – aperta ai timonieri nati dal 2007 al 2011 (Divisione A) e dal 2012 al 2013 (Divisione B) – prenderà il via Giovedì alle 9,30 con il Coach Meeting; a mezzogiorno – condizioni meteorologiche permettendo – sarà dato il segnale di avviso della prima prova. Si scenderà in acqua anche venerdì, sabato e domenica confidando in una buona termica. Verranno disputate un massimo di 12 prove per entrambe le divisioni (A e B), non più di 3 prove al giorno per entrambe le divisioni”.

“Il nostro Circolo si accinge ad ospitare la prima edizione della Sferracavallo International Optimist Race – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – e siamo molto soddisfatti della risposta dei Circoli di tutta Italia e conseguentemente del numero di atleti iscritti. Ancora una volta lo sport unisce, azzera le distanze e idealmente unisce un Paese nel nome della vela e della condivisione di valori sani e saldi. Ci auguriamo che le condizioni meteo siano ottimali affinché si possano disputare quattro giornate di belle gare”.