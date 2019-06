International Sushi Day, dove mangiare la specialità giapponese

Ormai in Italia la sushi mania divampa. Come ben noto, il sushi rappresenta un piatto per eccellenza della cucina giapponese che é tuttavia amato in tutto il mondo. Non fa eccezione l´Italia.

E ci puó mai essere una occasione piú ghiotta per gustare sushi se non l’International Sushi Day? Di cosa si tratta?

Ecco l´International Sushi day: scopri dove mangiare sushi

La giornata celebrativa del sushi si terra´ oggi, il 18 giugno, con tante degustazioni speciali nei ristoranti e sushi bar di tutta Italia. Ma dove e quando, per l´esattezza?

Martedì 18 giugno ecco sbarcare il tanto atteso International Sushi Day, la giornata internazionale del sushi. Una delle piazze piú attrezzate in questo senso é Milano: qui ci sono straordinari ristoranti e sushi bar, ma non solo. Ormai il sushi é di moda in tutta la Penisola.

SI ricorda infatti che in Italia esistono più di 1.000 ristoranti di sushi, specie nelle grandi città, e, appunto, Milano su tutte. Nel 2019, circa il 9% di tutte le prenotazioni sui principali portali di settore è hanno riguardato ristoranti giapponesi o specializzati in sushi.

Dietro la ruggente Milano che conta circa 300 ristoranti di sushi, ci sono Roma e Torino. Basta un click in rete, oggi, per vedere quanto sia variegata la offerta dell’International Sushi Day del 18 giugno.

Tra i luoghi piú rinomati, a Milano, il Sushi Yokohama, frequntato anche dai vip ma anche Oasi Giapponese, con una vasta gamma di sushi, sashimi e uramaki, con materie direttamente dal Giappone. E ancora, Iyo, ristorante giapponese con una stella Michelin di alta qualità;.

C´é poi Osaka, che offre un mix di sushi e noodles a mano e Itashi, che sposa la tradizione giapponese alla cucina tradizionale italiana. E ancora il Sushi Art. Ma non c´é solo Milano, e la lista sarebbe impossibile. Occorre fare un salto sul web per rendersene conto, scegliere la cittá e andare di recensione in recensione, e la strada verso il godimento del palato sará assicurata.