Internet casa: cresce la convenienza delle offerte convergenti fisso e mobile (+53,3%) e fisso e TV (+36,3%) rispetto al 2021

Le offerte convergenti con Internet e Pay TV garantiscono un risparmio medio di oltre 11 euro al mese, rispetto all’attivazione dei singoli servizi. L’abbinamento Internet fisso e telefonia mobile, invece, consente un risparmio di oltre 5 euro al mese.

E’ quanto rivela un’interessante analisi condotta dall’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe Segugio.it ha esaminato l’evoluzione, negli ultimi due anni, dei vantaggi accessibili con le offerte convergenti. Ecco cosa è cambiato dal 2021.

Le offerte convergenti, ovvero i pacchetti promozionali che includono un servizio aggiuntivo (una tariffa di telefonia mobile oppure uno o più servizi Pay TV) in abbinamento ad un’offerta Internet casa, diventano più convenienti. Per gli utenti che scelgono di affidarsi allo stesso operatore per l’attivazione di due diversi servizi con un’unica promozione, infatti, oggi c’è la possibilità di accedere ad un risparmio aggiuntivo significativo.

È quanto emerge dall’ultimo studio condotto dall’Osservatorio SOStariffe.it e Tariffe Segugio.it che ha posto a confronto i prezzi dei pacchetti congiunti nel 2023 con quelli del 2021, per tracciarne l’evoluzione durante l’ultimo biennio. Dallo studio emerge un incremento del risparmio mensile garantito dalle offerte convergenti rispetto all’attivazione dei due servizi separati.

Offerte Internet da rete fissa e Pay TV: risparmio medio di oltre 11 euro al mese (+36,3%)

L’indagine prende in considerazione anzitutto le offerte convergenti che, nel costo del pacchetto, comprendono Internet e telefono da rete fissa e la possibilità di usufruire dell’abbonamento ad una Pay TV. Cosa è cambiato in due anni?

Il canone mensile di questo tipo di pacchetti è cresciuto in modo significativo rispetto al 2021. Se osserviamo la tabella, infatti, notiamo un incremento del canone mensile standard (+17,9%) ma anche del canone promozionale (+31,3%) che ora si aggira sui 45 euro, nonostante la durata della promozione parta ora da un minimo di 6 mesi.

Tale aumento è legato essenzialmente all’aumento del valore dei servizi Pay TV inclusi (+140%). Il risparmio mensile garantito dalle offerte convergenti è di 11,35 euro con un incremento del +36,3% rispetto alla precedente rilevazione. Scegliere un’offerta convergente fisso + TV, quindi, garantisce un notevole risparmio nel lungo periodo rispetto all’attivazione di servizi separati.

Offerte Internet rete fissa e telefonia mobile: questi pacchetti consentono di risparmiare 5,18 al mese (+53,3%)

Lo studio si è soffermato poi sulle offerte convergenti che comprendono Internet e telefono da rete fissa in abbinamento alla telefonia mobile. Se osserviamo la tabella, scopriamo che il canone mensile delle offerte Internet casa con mobile incluso ha registrato una netta riduzione (-12,1%) negli ultimi due anni, passando da 36 a 32 euro circa. Si riduce anche il valore della tariffa mobile compresa nel pacchetto, che da 19 euro scende a 9 euro (-50,5%).

Tale tariffa, rivela lo studio, propone in media 200 GB al mese (circa il 74% in più rispetto alla media delle offerte di telefonia mobile del mercato a gennaio di quest’anno). Nella maggior parte dei casi, infatti, le offerte convergenti di Internet fisso e mobile mettono a disposizione del cliente che si avvalga dello stesso operatore GB illimitati. Questo dato influenza, pertanto, la quantità di GB inclusi al mese. Il risparmio mensile garantito dalle offerte convergenti, rispetto all’attivazione separata dei due servizi, è di 5,18 euro. Questo dato è in crescita del +53,3% rispetto ai dati della precedente rilevazione.

Offerte convergenti, rispetto a due anni fa cresce la convenienza

Concludendo, rispetto al 2021, acquistare un’offerta convergente conviene di più: in base ai dati dello studio, il risparmio per i pacchetti comprensivi di telefonia fissa e Pay tv è salito (+36,3%). Così se nel 2021 si potevano risparmiare circa 8 euro sottoscrivendo i due servizi insieme, ora se ne possono risparmiare ben 11 euro. Il risparmio è più che raddoppiato (+53,3%) per le offerte convergenti con Internet fisso e mobile insieme. Nel 2021 optando per questo tipo di soluzioni si potevano risparmiare circa 3 euro, ora se ne possono risparmiare oltre 5 euro.

