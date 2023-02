Internet, Elon Musk porta Starlink in Italia: “E’ disponibile”

(Adnkronos) – Elon Musk annuncia l’arrivo di Starlink in Italia. Il numero 1 di Twitter comunica, ovviamente con un post sul ‘suo’ social’, lo sbarco di Starlink nel nostro paese. Anche in Italia, quindi, sarà accessibile il sistema di connessione Internet satellitare, che riesce a portare praticamente ovunque la la banda ultra-larga a bassissima latenza.

Musk pubblica il link al sito – in italiano – che illustra le caratteristiche dell’offerta per diversi tipi di utenza: residenziale, business, camper, marittimo, aviazione. “Starlink è la prima e più grande costellazione satellitare al mondo che utilizza una bassa orbita terrestre per fornire Internet a banda larga via satellite in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora. Sfruttando satelliti avanzati e hardware utente insieme alla nostra profonda esperienza sia con i veicoli spaziali che con le operazioni in orbita, Starlink offre Internet ad alta velocità e bassa latenza agli utenti di tutto il mondo”, si legge sul sito della compagnia. I prezzi? Il pacchetto ‘residenziale’, destinato presumibilmente ad utenti privati, costa 50 euro al mese, oltre a 450 euro per l’hardware.