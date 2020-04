Internet, neppure il Coronavirus ferma il 5G

Il mondo intero si è fermato per affrontare un nemico comune, il Coronavirus, ma la tecnologia avanza. Senza guardare in faccia a nessuno, virus compresi. Lo sviluppo del 5G, la quinta generazione di rete mobile destinata a rivoluzionare per l’ennesima volta le vite di tutti, prosegue infatti senza sosta.

Secondo quanto riferisce la Global Mobile Supplier Association (GSA), sono già 70 gli operatori di telefonia mobile ad aver lanciato il 5G, in 40 Paesi diversi. A questi si aggiungono altri 63 operatori che hanno attivato servizi 3GPP compatibili e 34 che hanno fatto la stessa cosa, ma tramite reti di accesso fisse Fwa o a banda larga ad uso casalingo.

Nemmeno il COVID-19, insomma, spaventa gli operatori di telefonia mobile. Sempre secondo la GSA, sarebbero addirittura in 381 ad aver investito per prepararsi al lancio della tecnologia 5G in 123 Paesi del mondo, presumibilmente una volta che l’emergenza sarà rientrata e le priorità degli utenti ridisegnate.

Le potenzialità del 5G

Ma che cosa comporta, in sostanza, l’adozione del 5G su larga scala? In primis, prestazioni infinitamente superiori per i dispositivi mobile, sui quali si potrà tranquillamente gustarsi un film in 4K o scaricare programmi particolarmente pesanti senza dover aspettare per ore. Ma la vera innovazione sarà la possibilità di connettere praticamente qualsiasi cosa: automobili, case, elettrodomestici e quant’altro.

Il 5G permetterà l’utilizzo di numerose nuove tecnologie che già esistono, ma che al momento non possono essere implementate per l’altissima richiesta in termini di risorse di rete a banda larga che richiederebbero. Pensiamo ad esempio all’Internet of Things, che permetterà ad ogni dispositivo di essere interconnesso. Senza pensare troppo al consumo energetico, perché l’adozione del 5G farà un gran bene anche alle batterie di smartphone e tablet.

Inoltre, una latenza notevolmente ridotta rispetto alle reti delle generazioni precedenti migliorerà in maniera esponenziale anche l’utilizzo dei giochi mobile, compresi i giochi da casino live che richiedono l’utilizzo della webcam e un costante scambio di dati audio e video.

Infine, potremo forse dire definitivamente addio alle classiche scene da film, dove personaggi finiti in posti sperduti sollevano al cielo il proprio telefonino alla ricerca di un po’ di campo: il 5G potenzierà anche l’efficienza del segnale.