Intervento Giuseppe Conte oggi 25 marzo 2020 alla Camera dei Deputati: diretta streaming (Video)

Diretta Conte 25 marzo 2020 alla Camera dei Deputati

Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi pomeriggio, mercoledì 25 marzo 2020, alle ore 18.00. Come annunciato dal Presidente del Consiglio tramite social network, nel tardo pomeriggio di oggi il Premier Conte interverrà alla Camera dei Deputati per una informativa in merito all’emergenza Covid-19.

Dopo la conferenza stampa di ieri in live streaming, oggi il Presidente Giuseppe Conte riporterà nuovi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Tutti gli italiani che vorranno seguire il discorso di Conte oggi, 25 marzo, potranno collegarsi alle ore 18 su questa pagina o, in alternativa, guardare il discorso in diretta tv su Rai 1.

Il palinsesto televisivo di oggi pomeriggio su Rai Uno prevede un cambio di programma per dare spazio al discorso di Giuseppe Conte: “La vita in diretta” si concluderà alle 18 così da dare spazio al collegamento dalla Camera dei Deputati. Non sarà trasmessa nemmeno la replica del quiz show condotto da Flavio Insinna “L’Eredità”.

Oggi alle 18 sarò a @Montecitorio per un’informativa sull’emergenza Coronavirus pic.twitter.com/frqjixhZki — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 25, 2020

Intervento Giuseppe Conte oggi, 25 marzo 2020

L’intervento di Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati è stato annunciato tramite i profili social del Premier. Nella tarda mattinata di oggi su Twitter il Presidente del Consiglio ha twittato: “Oggi alle 18 sarò a @Montecitorio per un’informativa sull’emergenza Coronavirus”. Per guardare l’intervento odierno di Giuseppe Conte l’appuntamento è su questa pagina a partire dalle ore 18.00.

