Invecchiando sei più te stessa, ed inizi a piacerti

“Cosa succede alla tua identità femminile se non sei più sexy e ‘scopabile’?”. Brava, bella, simpatica, loquace, Gwyneth Paltrow è una delle poche attrici che non si è mai presa sul serio. Intendiamoci, non professionalmente, ma non ha mai confuso o peggio, ‘scisso’ la donna dall’attrice. Ed oggi, splendida 46enne, così come accade tra le donne ‘comuni’ di tutto il mondo, Gwyneth ha voglia di parlare della sua età, della sua stagione di donna senza inibizioni o ipocrisia anzi, ci scherza anche su. Così, attraverso il suo seguitissimo sito (che spesso ospita gli interventi di molte sue famose colleghe), ‘Goop‘, che ha intitolato quasi 10 anni fa al benessere, l’attrice si è messa a nudo raccontando la sua esperienza di donna matura e di come sia cambiata negli anni, senza traumi, accettandosi: “Ho sempre trovato qualcosa di divertente nel mio aspetto. Non mi sono mai piaciuta davvero. Credo che sia molto raro che una persona si ritenga bella, lo vedo anche con le altre donne, non è la prima cosa che pensi quando ti guardi allo specchio…. Poi con il tempo, anche le zampe di gallina non ti fanno più paura. Nonostante i cambiamenti fisici, che non vengono quasi mai ben accolti – afferma la Paltrow – il processo di invecchiamento è nel complesso una cosa bella che mette in luce la bellezza interiore di ognuno. Quello che succede è che inizi a piacerti per davvero. Ti senti sempre più te stessa e meno critica verso il tuo corpo, i valori veri diventano più chiari. E questo è molto più difficile quando sei una donna più giovane e sei alla costante ricerca di compiacere gli altri…”.

