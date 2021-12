Investimento sulla metro B Roma: cosa è successo

Una persona è morta stamattina dopo essere stata investita da un treno della metro B. La drammatica vicenda è avvenuta intorno alle 8,40 presso la stazione di Circo Massimo.

Accorsi i vigili del fuoco, la polizia di Stato ed il personale medico del 118: la causa del decesso della vittima, se accidentale o volontaria, è ancora in fase valutativa.

In base alla ricostruzione del macchinista dell’Atac, dopo aver visto un uomo lanciarsi sui binari è stata provata una frenata d’emergenza come testimoniato da diversi presenti. Per permettere i rilievi della polizia Scientifica, la Metro B è stata sospesa ed attivato il servizio di navette sostitutive tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio in entrambi i sensi di marcia.