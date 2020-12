Inzaghi contro Inzaghi, a Benvento la Lazio punta a rinascere

La chiamata sarà arrivata puntale come ogni giorno. In questo caso però Simone e Filippo avranno mantenuto un velo di mistero sulle scelte di formazione, perché anche tra fratelli è necessario tenere qualche segreto in contesti come questo. Gli Inzaghi si troveranno uno di fronte all’altro questa sera allo stadio Vigorito, dove andrà in scena la sfida tra Lazio e Benevento.

Non è la prima volta che si incrociano in Serie A, non sarà di certo l’ultima. Ma ogni volta l’emozione è forte, soprattutto per papà Giancarlo, che non riesce mai a fare il tifo e spesso finisce la partita in pianto, sciolto dai ricordi. Di fronte si troveranno due squadre ferite, reduci da due sconfitte dolorose. Il Benevento si è arreso alla sfortuna contro il Sassuolo, la Lazio è apparsa scarica contro il Verona dopo l’impresa in Champions.

Simone Inzaghi in conferenza stampa ha fissato l’obiettivo: “Dobbiamo risollevare la classifica, non sarà facile. Il Benevento è una squadra insidiosa”. Ora la testa dei biancocelesti è tutta al campionato, c’è una classifica da scalare e un quarto posto a cui mettere il mirino.

Per le grandi serate europee c’è tempo, il prossimo impegno contro i campioni in carica del Bayern Monaco è fissato a febbraio, Inzaghi lo ha analizzato così: “E’ un onore affrontare i campioni in carica, gli stimoli saranno altissimi. Ma c’è tempo per quello”. La sfida con il Benevento non avrà lo stesso fascino, ma conta quasi allo stesso modo. Perché una vittoria al Vigorito potrebbe rilanciare le ambizioni della Lazio anche in campionato.